Некоторым украинцам удвоят субсидию на отопительный сезон: кто может рассчитывать на помощь

Украинцы, которые не могут отапливать свои жилища газом, получат удвоенный размер субсидии на приобретение твердого топлива, сообщили в украинском правительстве.

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Премьер-министр Денис Шмигаль объявил об этом, отмечая, что этот шаг стал возможным благодаря поддержке международных партнеров.

Многие украинские семьи, которые пользуются твердым бытовым отоплением, уже получают субсидию на закупку дров для отопительного сезона. Максимальный размер такой субсидии для одной семьи составляет 7 тысяч гривен, но это зачастую недостаточно для полноценного обогрева жилья зимой. Таким образом, правительство решило увеличить размер государственной помощи, чтобы облегчить финансовое положение граждан.

"Отныне предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи", – отметил премьер-министр.

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