Негайно позбудьтеся: три жахливих антитренди, які спотворюють ваш образ

Які речі вже давно вийшли з моди - три антитренди, через які хочеться плакати

Деякі речі – справжні вбивці стилю, який варто уникати в своїх образах. Зокрема деякі тренди з минулого варто залишити там, а не тягнути їх в 2023 рік.

Стилісти вважають, що цього року треба позбутися трьох стилізацій та речей. Оскільки замість сучасного та стильного аутфіту ви отримаєте "древній".

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Комплект шапка + рукавиці

Деякі модниці продовжуються носити однотонний комплект з шапки та шарфу, але від рукавиць у їхній тон краще відмовитися. Таке поєднання є неактуальним та застарілим.

Обирайте базові кольори – чорний та молочний. Такі речі можна чудово поєднувати з різним верхнім одягом.

Модні тренди 2023 - які речі краще не одягати в 2023 році

Сумка і взуття одного кольору

Якщо ви хочете поєднати яскраве взуття з такою ж яскравою сумкою в однакових відтінках, то краще не робіть цього. Цей антитренд привертатиме дуже багато уваги, а стилісти вважають, що неактуально та не модно. Зупиніть свій вибір на стилізації чорних чобіт з чорною сумкою.

Модні тренди 2023 - які речі краще не одягати в 2023 році

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Хутряні жилетки

Хутряні жилетки – головний антитренд №1, про який варто забувати. Ця річ миттєво зіпсує аутфіт та ваші спроби бути стильною.

Модні тренди 2023 - які речі краще не одягати в 2023 році

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Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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