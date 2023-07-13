Незвична закуска: рецепт консерваних лимонів в олії

На Близькому Сході здавна використовують консервацію в олії. Пропонуємо вам приготувати пряні консервовані лимони в олії. Вони можуть зберігатись у холодильнику до 6 місяців та є чудовою закускою.

Інгредієнти:

Лимон – 6 шт.

Сіль – 3 ст. л.

Спеції на 1 банку 0.5 л

Лавровий лист – 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Перець чорний, горошок – 6 шт.

Перець червоний гострий сушений – 1 шт.

Оливкова олія – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Лимон наріжте кружальцями та покладіть у миску із сіллю і перемішайте.

2. Залиште на ніч а наступного дня відкиньте на друшляк та залиште стікати протягом 2 годин, періодично струшуючи.

3. Лимони розкладіть по банках, додайте спеції в та залийте олією до верху.

4. Закрийте кришками та залиште на 2 тижні в холодильнику.

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