Незвичне рішення: рецепт хінкалі з ягодами

Хінкалі з ягодами у киселі за рецептом від Shuba – цікавий і незвичний десерт, у грузинському стилі.

Інгредієнти:

Для киселю

Вода – 1.7 л

Ягоди – 500 г

Цукор – 120 г

Крохмаль – 100 г

Для тіста

Борошно – 500 г

Вода – 250 мл

Сіль – 1/4 ч. л.

Олія – 10 мл

Для начинки

Ягоди – 500 г

Цукор – 100 г

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Спосіб приготування:

1. Поставте грітись воду у каструлі.

2. Промийте ягоди, покладіть їх у киплячу воду, додайте цукор та варіть 5 хвилин.

3. Розведіть у воді крохмаль та влити у каструлю з ягодами. Розмішайте та варіть 5 хв. Охолодіть.

4. У миску просійте борошно з сіллю, потроху вливайте воду і замішайте тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 15-20 хвилин.

5. Начинка: ягоди промийте, видаліть плодоніжки та кісточки, обсушіть. Посипте ягоди цукром і перемішайте.

6. Зробіть з тіста ковбаску, поділіть її на шматочки та зробіть з них кульки, з яких сформуйте коржики товщиною 2 мм. На середину кожного викладіть ягоди, краї тіста зберіть до центру і защипніть.

7. Варіть хінкалі у киплячій воді 5 хвилин. Розкладіть по тарілках, залийте кисилем та подавайте.

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