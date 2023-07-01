Незвичне рішення: рецепт піци з молодої картоплі
Дуже смачна та поживна страва для усієї сім’ї. Крім того, це незвичне рішення у приготування картоплі, яке здивує ваших близьких.
Інгредієнти:
– Картопля молода – 1 кг
– Листкове тісто – 400 г
– Сир моцарела – 150 г
– Вершки 33% – 50 мл
– Часник, зубчики – 4 шт.
– Розмарин, гілочка – 2 шт.
– Оливкова олія – 10 мл
– Сіль – за смаком
– Перець духмяний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Тісто розморозьте та розкачайте по формі дека та завтовшки до 1,5 см. Застеліть деко пергаментним папером і перекладіть на нього листкове тісто.
2. Натріть сир, висипте в миску та додайте вершки. Посоліть і поперчіть. Залиште на 10-15 хвилин, щоб сир просочився.
3. Картоплю помийте та тонко наріжте. Почистьте часник.
4. Викладіть усі інгредієнти шарами: суміш із сиру та вершків, далі – нарізану картоплю, потім – зубчики часнику та гілочки розмарину. Посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією.
5. Поставте деко в розігріту до 220 градусів духовку на 5-7 хвилин, після чого зменшіть температуру до 150 градусів і залиште в духовці ще 10 хвилин.
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