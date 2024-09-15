Кілька десятків дронів атакували сім регіонів росії: на Смоленщині пожежі після роботи ППО (відео)

Міністерство оборони росії у неділю, 15 вересня, заявило про масштабну атаку безпілотників на низку областей країни. За їхніми даними, системи ППО збили 29 безпілотників над Брянською, Курською, Орловською, Бєлгородською, Калузькою, Ростовською та Смоленською областями.

Влада Смоленської області заявила про пожежі в регіоні після атаки безпілотників. Губернатор Василь Анохін написав у соцмережах, що розрахунки ППО збили нібито два БПЛА над регіоном – над Рославльським та Смоленським районами.

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У соціальних мережах з’явилися відео, на яких зафіксовані пожежі в регіоні:

Влада заявляє, що жертв та руйнувань внаслідок інциденту, за попередньою інформацією, немає.

"Сьогодні над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. На місця пригод спрямовано оперативні служби. У разі виявлення частин БПЛА прохання до них не наближатися та повідомити про знахідку за телефонами екстрених служб", – написав губернатор Анохін.

Нагадаємо, 14 вересня 20234 року на росії були зафіксовані масовані пожежі у прикордонних областях, де ведуться бойові дії.

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