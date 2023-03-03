Кілька спалень, басейн та спортзала: Лобода продає будинок на росії майже за 9 млн доларів (фото)

Українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час до повномасштабного російського вторгнення в Україну їздила з гастролями по росії, вирішила позбутися нерухомості, що залишилася у неї в Підмосков'ї.

Як повідомляють російські ЗМІ та Телеграм-канали, оголошення про продаж маєтку Лободи з'явилося на сайтах кількох агенцій елітної нерухомості. Ціна розкішного особняка варіюється від 630 до 650 мільйонів рублів (близько 9 млн доларів), також його можна орендувати за мільйон рублів на місяць.

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Цей будинок розташований в котеджному селищі, що охороняється. Він складається з чотирьох окремих будівель: основний будинок, гостьовий котедж, а також житлова споруда для персоналу й охорони, з'єднана з тримісним гаражем. Крім цього, на ділянці є парковка, відкрита кухня, альтанка, зона для барбекю та сад зі ставком, який зариблений японськими коропами.

Зазначається, що площа головного триповерхового будинку становить 1,4 тисячі квадратних метрів. У будинку є чотири спальні, кілька ванних кімнат, кухня, хол, дві їдальні, вітальня з виходом до басейну, більярдна з баром, кабінет, бібліотека, спортзал та пральня. До того ж він продається разом із меблями.

Раніше росіЗМІ повідомляли, що у червні 2022 року Лобода переписала свій маєток у Підмосков'ї на охоронця, щоб захистити нерухомість від можливого арешту.

Раніше Лобода вляпалася у скандал з українським прапором.

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