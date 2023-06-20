Нестандартний рецепт на зиму: Як зробити сушену полуницю в домашніх умовах

Оптимальним способом збереження полуниці на зиму є її висушування. Цей метод дозволяє зберегти максимальну кількість корисних речовин і майже не впливає на смакові якості полуниці.

Сушена полуниця може бути використана для приготування різноманітних десертів, випічки або заварювання в чай. Проте, для правильного сушіння полуниці в домашніх умовах необхідно враховувати деякі особливості різних методів сушіння.

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Підготовка ягід до сушіння

Спочатку зібрану полуницю слід обережно промити у прохолодній воді. Потім перекласти ягоди на паперові рушники й дати їм добре просохнути. Після цього необхідно відокремити чашолистки від ягід.

Очищену полуницю можна різати на рівні пластини. Щоб отримати шматочки однакової товщини, можна скористатися спеціальним пристроєм для нарізки сиру.

Способи сушіння полуниці

Сушіння надворі. На рівну поверхню, покриту кількома шарами старої газети, покласти щільний папір, наприклад, ватман. На цей папір розкласти нарізані шматочки полуниці, залишаючи деякий проміжок між ними. Не рекомендується розкладати полуницю безпосередньо на газетні аркуші, оскільки може статися забарвлення продукту від друкарської фарби. Шари газети слід замінювати новими кожні 4-6 годин і перемішувати ягоди. Після чотирьох діб полуниця повністю висихає.

Сушіння у духовці. Щоб приготувати полуничні чіпси у духовці, розкладіть нарізку ягід на піддонах, вкритих восковим папером. Піддони помістіть у попередньо нагріту до температури, не вищої за 60 градусів, духову шафу. Через 1,5 години вийміть піддони, поверніть ягоди і дайте їм повністю охолонути. Потім продовжуйте сушіння у тому ж режимі. Загальний час готування становить 8-10 годин.

Варто забезпечити постійну циркуляцію повітря, тримаючи дверцята духовки трохи відчиненими. Це допоможе замінювати вологе повітря сухим і прискорить процес сушіння. Якщо відчинені дверцята є джерелом дискомфорту, можна скористатися спеціальною електричною сушаркою для овочів і фруктів.

Сушіння в електросушарці. Найкраще розташувати нарізану полуницю на лотках, покритих капроновою сіткою. Сітку можна зробити самостійно, вирізавши її по контуру лотків для сушіння. Розкладайте ягоди щільно, але без нахилу. Встановіть температуру в межах 55-60 градусів. Щоб забезпечити рівномірне сушіння, кілька разів переміщуйте лотки протягом всього процесу.

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Сушіння у мікрохвильовці. Розташуйте шматочки полуниці на плоскій тарілці, вкритій паперовою серветкою. Зверху покрийте їх тонким паперовим аркушем і поставте в мікрохвильовку. Встановіть потужність 600 Вт і продовжуйте сушити протягом 3 хвилин.

Після цього вийміть верхню серветку і продовжуйте сушіння на тому ж режимі ще 3 хвилини. Під час процесу змішуйте шматочки і перевіряйте готовність кожні 60 секунд.

Сушіння хвостиків полуниці. Не викидайте хвостики від полуниці, їх можна використовувати для приготування смачного вітамінного чаю. Хвостики полуниці можна сушити, використовуючи будь-який з вищеописаних методів. Також можна просто розкласти чашолистки на папері в темному і добре провітрюваному приміщенні.

Приготування пастили з полуниці. Пастилу з полуниці можна приготувати у духовці або електричній сушарці. Для цього на деко або в лотки, змащені олією або салом, розкладіть подрібнену полуницю з цукром. Сушіть пастилу при температурі 55-60 градусів.

Зберігання сушеної полуниці

З полуничних чіпсів можна зробити порошок, розмелюючи їх у кавомолці. Зберігайте порошок і сушені шматочки полуниці у щільно закритих скляних банках у прохолодному сухому місці. Термін придатності становить 2 роки. Пастилу найкраще зберігати в холодильнику або морозильній камері.

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