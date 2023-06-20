Нестандартный рецепт на зиму: Как сделать сушеную клубнику в домашних условиях

Оптимальным способом сохранения клубники на зиму является ее высушивание. Этот метод позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ и почти не влияет на вкусовые качества клубники.

Сушеная клубника может использоваться для приготовления разнообразных десертов, выпечки или заваривания в чай. Однако, для правильной сушки клубники в домашних условиях необходимо учитывать некоторые особенности разных методов сушки.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Подготовка ягод к сушке

Сначала собранную клубнику следует осторожно промыть в холодной воде. Затем переложить ягоды на бумажные полотенца и дать им хорошо просохнуть. После этого необходимо отделить чашелистики от ягод.

Видео дня

Очищенную клубнику можно резать на уровне пластины. Чтобы получить кусочки одинаковой толщины можно воспользоваться специальным устройством для нарезки сыра.

Способы сушки клубники

Сушка на улице. На ровную поверхность, покрытую несколькими слоями старой газеты, положить плотную бумагу, например ватман. На эту бумагу разложить нарезанные кусочки клубники, оставляя некоторый промежуток между ними. Не рекомендуется разлагать клубнику непосредственно на газетные листы, поскольку может произойти окраска продукта от печатной краски. Слои газеты следует заменять новыми каждые 4-6 часов и перемешивать ягоды. После четырех суток клубника полностью высыхает.

Сушка в духовке. Чтобы приготовить клубничные чипсы в духовке, разложите нарезку ягод на поддонах, покрытых восковой бумагой. Поддоны поместите в предварительно нагретый до температуры не выше 60 градусов духовой шкаф. Через 1,5 часа извлеките поддоны, поверните ягоды и дайте им полностью остыть. Затем продолжайте сушки в том же режиме. Общее время приготовления составляет 8-10 часов.

Следует обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, держа дверцу духовки немного открытой. Это поможет заменять влажный воздух сухим и ускорит процесс сушки. Если открытая дверца является источником дискомфорта, можно воспользоваться специальной электрической сушилкой для овощей и фруктов.

Сушка в электросушилке. Лучше всего расположить нарезанную клубнику на лотках, покрытых капроновой сеткой. Сетку можно сделать самостоятельно, вырезав ее по контуру лотков для сушки. Разложите ягоды плотно, но без наклона. Установите температуру в пределах 55-60 градусов. Для обеспечения равномерной сушки несколько раз перемещайте лотки в течение всего процесса.

Читайте также: Идеально к чаю: рецепт шотландских булочек с черешней

Сушка в микроволновке. Разместите кусочки клубники на плоской тарелке, покрытой бумажной салфеткой. Сверху покройте их тонким бумажным листом и поставьте в микроволновку. Установите мощность 600 Вт и продолжайте сушить в течение 3 минут.

После этого извлеките верхнюю салфетку и продолжайте сушки на том же режиме еще 3 минуты. Во время процесса смешивайте кусочки и проверяйте готовность каждые 60 секунд.

Сушка хвостиков клубники. Не выбрасывайте хвостики от клубники, их можно использовать для приготовления вкусного витаминного чая. Хвостики клубники можно сушить, используя любой из вышеописанных методов. Также можно просто разложить чашелистики на бумаге в темном и хорошо проветриваемом помещении.

Приготовление пастилы из клубники. Пастилу из клубники можно приготовить в духовке или в электрической сушилке. Для этого на противень или в лотки, смазанные маслом или салом, разложите измельченную клубнику с сахаром. Сушите пастилу при температуре 55-60 градусов.

Хранение сушеной клубники

Из клубничных чипсов можно сделать порошок, размалывая их в кофемолке. Сохраняйте порошок и сушеные кусочки клубники в плотно закрытых стеклянных банках в прохладном сухом месте. Срок годности составляет 2 года. Пастила лучше хранить в холодильнике или морозильной камере.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!