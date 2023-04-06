Неймовірно просто: Що зробити, щоб лак на нігтях висохнув за лічені хвилини (відео)

Жінки, які віддають перевагу фарбуванню нігтів вдома, знають, наскільки терплячим може бути очікування, поки лак висохне.

Є два варіанти: ходити з розпущеними пальцями, боячись доторкнутися до чогось, або випробувати пораду від користувачки соціальних мереж, відомої як Rakhstar.

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Ця дівчина твердить, що її домашній манікюр висихає в мить ока, достатньо лише занурити свіжо намальовані нігті в холодну воду. І вуаля – лак миттєво затвердіє.

Багато жінок випробували цю ідею від Rakhstar і залишилися дуже задоволеними результатом. Але варто врахувати одну деталь – нігті потрібно покривати тонким шаром лаку, інакше твердість буде лише поверхневою, і нігті, нафарбовані занадто щільно, все одно ризикують постраждати при здійсненні повсякденних побутових справ.

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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