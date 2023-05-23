Неймовірно простий класичний рецепт: Як приготувати салат коул слоу

Салат Коул Слоу – це страва американської кухні, яка здобула популярність по всьому світу своїм освіжаючим смаком і хрусткістю. Цей салат виготовляється зі свіжої білої та червоної капусти, моркви, цибулі та має особливий соус, який надає йому неповторний смак. Давайте детальніше розглянемо класичний рецепт салату Коул Слоу.

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Інгредієнти:

1 кілограм білокачанної капусти;

1 головка ріпчастої цибулі;

2 моркви;

4 столові ложки майонезу;

1 чайна ложка гірчиці;

сік з половини лимона;

чорний мелений перець та сіль до смаку.

Приготування:

Нашаткуйте капусту; Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці; Поріжте ріпчасту цибулю півкільцями; З'єднайте всі підготовлені інгредієнти в одну миску; Приправте суміш сіллю та меленим чорним перцем; Заправте салат майонезом, лимонним соком та гірчицею.

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