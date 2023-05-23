Неймовірно простий класичний рецепт: Як приготувати салат коул слоу
Як зробити салат коул слоу
Салат Коул Слоу – це страва американської кухні, яка здобула популярність по всьому світу своїм освіжаючим смаком і хрусткістю. Цей салат виготовляється зі свіжої білої та червоної капусти, моркви, цибулі та має особливий соус, який надає йому неповторний смак. Давайте детальніше розглянемо класичний рецепт салату Коул Слоу.
Читайте також: Загадковий артишок: що смачного приготувати з дивного плоду
Інгредієнти:
- 1 кілограм білокачанної капусти;
- 1 головка ріпчастої цибулі;
- 2 моркви;
- 4 столові ложки майонезу;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- сік з половини лимона;
- чорний мелений перець та сіль до смаку.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту;
- Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці;
- Поріжте ріпчасту цибулю півкільцями;
- З'єднайте всі підготовлені інгредієнти в одну миску;
- Приправте суміш сіллю та меленим чорним перцем;
- Заправте салат майонезом, лимонним соком та гірчицею.
Пропонуємо також приготувати весняне варення з бузку. Рецепт вже на нашому сайті.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!