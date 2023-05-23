Невероятно простой классический рецепт: Как приготовить салат коул слоу
Салат Коул Слоу – это блюдо американской кухни, которое приобрело популярность по всему миру своим освежающим вкусом и хрусткостью. Этот салат производится из свежей белой и красной капусты, моркови, лука и имеет особый соус, который придает ему неповторимый вкус. Давайте поподробнее рассмотрим классический рецепт салата Коул Слоу.
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Ингредиенты:
- 1 килограмм белокочанной капусты;
- 1 головка репчатого лука;
- 2 моркови;
- 4 столовые ложки майонеза;
- 1 чайная ложка горчицы;
- сок из половины лимона;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту;
- Очистите морковь и натрите ее на крупной терке;
- Порежьте репчатый лук полукольцами;
- Соедините все подготовленные ингредиенты в одну миску;
- Приправьте смесь солью и молотым черным перцем;
- Заправьте салат майонезом, лимонным соком и горчицей.
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