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Неймовірно простий класичний рецепт: Як приготувати салат коул слоу

Ігор Романько

Як зробити салат коул слоу

Салат Коул Слоу – це страва американської кухні, яка здобула популярність по всьому світу своїм освіжаючим смаком і хрусткістю. Цей салат виготовляється зі свіжої білої та червоної капусти, моркви, цибулі та має особливий соус, який надає йому неповторний смак. Давайте детальніше розглянемо класичний рецепт салату Коул Слоу.

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Інгредієнти:

  • 1 кілограм білокачанної капусти;
  • 1 головка ріпчастої цибулі;
  • 2 моркви;
  • 4 столові ложки майонезу;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • сік з половини лимона;
  • чорний мелений перець та сіль до смаку.

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту;
  2. Очистіть моркву і натріть її на крупній тертці;
  3. Поріжте ріпчасту цибулю півкільцями;
  4. З'єднайте всі підготовлені інгредієнти в одну миску;
  5. Приправте суміш сіллю та меленим чорним перцем;
  6. Заправте салат майонезом, лимонним соком та гірчицею.

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