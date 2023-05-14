Неймовірно рідкісна подія: Вчені зафіксували найбільший космічний вибух в історії

Астрономи зафіксували найсильніший вибух в космосі, який стався під назвою AT2021lwx. За даними науковців, ця подія випромінювала значно більше енергії, ніж будь-яка інша космічна подія, зафіксована раніше. Припускається, що вибух стався внаслідок зіткнення газової хмари з чорною дірою. Про це пише The Guardian.

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Цей спалах, що відстежується на відстані 8 мільярдів світлових років, більш ніж у 10 разів яскравіший за будь-яку відому наднову та наразі триває понад три роки, що робить його найенергетичнішим вибухом за всю історію спостережень.

Це явище залишалося непоміченим протягом року, оскільки воно поступово ставало яскравішим. Лише коли подальші спостереження показали, наскільки далеко це було, астрономи оцінили майже неймовірний масштаб події.

Першими вченими, які помітили цей вибух, стали дослідники за допомогою приладу Zwicky Transient Facility в Каліфорнії. Цей прилад спеціалізується на виявленні раптового збільшення яскравості об'єктів на небі вночі. Він допомагає вивчати наднові, астероїди та комети, які перетинають нашу земну орбіту.

Після обчислення відстані до місця вибуху астрономи зрозуміли, що зафіксували дуже рідкісну подію.

"Коли я повідомив нашій команді ці дані, вони були просто шоковані. Ми розуміли, наскільки неймовірно яскраво це було, і нам довелося придумати спосіб пояснити це", – зазначив доктор Філіп Вайзман з Саутгемптонського університету, який керував спостереженнями.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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