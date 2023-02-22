Неймовірне перевтілення: 7 кіноакторів, яких не впізнати під купою гриму

Ви точно бачили величезну кількість фільмів, в яких герої схожі на неіснуючих істот. Вони можуть бути страшними, кумедними чи огидними і буває дуже складно здогадатися, хто ж там, під цією тонною гриму. Сьогодні ми зібрали 7 кіноакторів, яких ви би не впізнали на знімальному майданчику, якщо б зустріли вперше.

1. Меріл Стріп

Меріл Стріп

Недарма її називають однією з найвидатніших актрис нашого часу. Меріл Стріп буквально розчиняється у своїх персонажах. У міні-серіалі «Янголи в Америці» багато відомих акторів вживалися в незвичайні образи. Меріл Стріп виконала відразу кілька яскравих ролей: одіозну даму Етель Розенберг і навіть рабина. В останньому випадку Меріл настільки загримували, що навіть найвідданіші шанувальники її не одразу впізнають.

2. Наомі Гроссман

Коли в телесеріалі "Американська історія жахів" з'явилася героїня на ім'я Пеппер, майже неможливо було вгадати, хто саме виконує цю роль. Пеппер з'являється у другому сезоні серіалу як один із пацієнтів психіатричної лікарні Брайркліфф. Її зовнішність настільки характерна, що уявити її інший досить проблематично.

Наомі Гроссман

Однак насправді цю роль виконує Наомі Гроссман – актриса дуже привабливої зовнішності. До того, як вона потрапила до серіалу, Наомі знімалася лише в короткометражних фільмах, тому не була знайома широкій аудиторії.

3. Рейф Файнс

Створюючи фільми про Гаррі Поттера, знімальній групі довелося дуже попрацювати, щоб відтворити атмосферу магічного світу. Ральф Файнс, виконавець ролі Воландеморта, був складним завданням для гримерів. Їм треба було прибрати ніс і брови, надати акторові нездорову трупну блідість, повністю змінити архітектуру надбрівних дуг та очей.

Рейф Файнс

На бровах актора були спеціальні накладки, поверх яких наносився пластичний грим. Вени на голові були лише тимчасовими татуюваннями. Зубами служили заздалегідь заготовлені капи, які актор вдягав перед виходом у кадр. Що ж до носа, то з ним було прийнято рішення нічого не робити, а просто редагувати за допомогою комп'ютерної графіки.

Читайте також Не збираютсья старішати: секрети 6 відомих кінозірок

4. Едді Мерфі

Коли 1988 року вийшла комедія «Поїздка в Америку», глядачів здивувало, що у повнометражному фільмі Едді Мерфі, змінивши свою зовнішність, продемонстрував комедійну універсальність та вперше зіграв одразу кілька унікальних героїв.

Едді Мерфі

У першу чергу Едді Мерфі грає головного героя принца Акіма Джоффера, який не задоволений своїм романтичним життям в Африці та у пошуках кохання приїжджає до Нью-Йорка. Аким відвідує шоу Black Awareness, де виступає музикант Ренді Ватсон — соліст вигаданого гурту, якого також грає Едді. Мерфі також грає літнього єврея на ім'я Соул. І, нарешті, Мерфі зіграв золотозубого цирульника Кларенса.

5. Шарліз Терон

Акторка зізнавалася, що зйомки в «Монстрі» були виснажливими, але це того коштувало – за головну роль у фільмі Терон отримала «Оскар». Заради свого неймовірного перетворення в серійну вбивцю Шарліз була змушена на якийсь час принести в жертву свою сліпучу красу.

Шарліз Терон

Щоб стати схожою на Уорнос, актриса прорідила волосся і видалила брови. Також вона носила коричневі лінзи та використовувала протез із пожовклими зубами, причому почала його носити аж за місяць до зйомок, щоб навчитися нормально розмовляти зі вставною щелепою. Кожного знімального дня вона довго терпіла нанесення на шкіру гриму – шкіра Уорнос була поцяткована шрамами від сонячних опіків та пігментацією. Зрештою завдяки роботі гримерів Шарліз Терон виглядала у фільмі дуже відразливо.

6. Джонні Депп

«Чорна меса» – кримінальна драма про гангстерів з Джонні Деппом, що абсолютно невпізнанний, у головній ролі. Грим, який актор був змушений носити під час зйомок, настільки радикально змінив його зовнішність, що перетворив гарного улюбленця мільйонів на потворного гангстера.

Джонні Депп

Гримери загострювали увагу на лобі та носі головного героя, тому їм важливо було отримати силіконові накладки відповідної щільності, щоб вони ніяк не заважали міміці Джонні Деппа. При відтворенні своєрідної зачіски почали з силіконових частин, які були відлиті строго формою голови Деппа і покривали лоб, аж до брів.

Потім професійний перукар провела багато годинників за обробкою тисячі волосинок, вручну розміщуючи їх за загальною лінією волосся і вибудовуючи лінію брів. Їй потрібно було вплітати кожну волосинку окремо, щоб це виглядало найбільш природно. На накладку до сконструйованої лінії волосся прикріпили перуку з сильною сивиною, причому так, щоб приховати натуральне темне волосся Деппа.

7. Деніел Редкліфф

Фільм «Роги» розповідає історію молодого хлопця, якого звинувачують у вбивстві дівчини. Одного ранку він дізнається, що в нього виросли на голові роги. Тим часом інші люди в його присутності починають говорити тільки правду. Редкліфф зазначив, що ця роль його повністю захопила.

Деніел Редкліфф

Деніел підкреслив, що роги – це самий на початку фільму не ще не найцікавіше, адже під кінець стрічки герой повністю перетворюється на іншу істоту. Актор пожартував з приводу гриму, сказавши, що для знімальної групи було важливо уникнути подібності до Хеллбоя – персонажа коміксів видавництва Dark Horse Comics, а також однойменного фільму режисера Гільєрмо дель Торо.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 відомих акторів, котрих змінила пластична хірургія. Зірки лягли під ніж хірурга і далеко не кожен з них залишився задоволений результатом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!