Неймовірний аромат та користь для здоров‘я: топ-5 хвойних рослин для дому

Хвойні рослини благотворно впливають на здоров’я та мають гарний вигляд. Є деякі види хвойних, які можна вирощувати вдома.

Сосна

Сосну найкраще садити весною або влітку. Обирайте для неї добре освітлене місце.

Кипарис

Кипарис любить прохолоду і найкраще ростиме при температурі від 5 до 15 градусів.

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Ялиця

Має приємний аромат, але дуже повільно росте – до 5 см на рік. Обрізку ялиці краще проводити навесні.

Тис

Має елегантний вигляд та довго живе. Дуже слабко пахне, тому, якщо ви не любитель сильних запахів – ця рослина саме для вас.

Гімалайський кедр

Доволі вибаглива рослина. Росте лише на вологому плодючому грунті. Необхідно ретельно слідкувати за його поливом та підживкою. Крім того, в гімалайського кедра низька стійкість до впливу шкідників, тому важливо їх вчасно виявляти.

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