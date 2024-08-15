Ні в якому разі не купуйте: автомеханік назвав найгірші авто з пробігом

Сьогодні на ринку найбільший попит мають вживані автомобілі, особливо в Україні. Низькі ціни та доступність запчастин приваблюють покупців, але не всі враховують можливі проблеми. Однак автомеханік уже застеріг про найбільш проблемні моделі.

На вторинному ринку головне – вчасно розпізнати поганий автомобіль, який можуть пропонувати за привабливу суму та ні в якому разі його не купувати. Механік Car Wizard, який має мільйон підписників, проаналізував автомобілі, що нині пропонуються на вторинному ринку і поділився своїм експертним висновком. Про це пише OBOZ.UA.

Автомобілі, що наведені у списку нижче, не варто купувати, навіть якщо ціна на них здається дуже привабливою. Низька вартість часто свідчить про певні проблеми. У випадку з цими моделями краще утриматися від покупки.

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Найгірші вживані авто для покупки:

Chevrolet Cruze 1.4T;

Hyundai Sonata 2.4GDI;

Nissan Rogue (з трансмісією CVT);

Nissan Titan XT (дизель 5.0);

Mazda RX-8;

Audi A8.

Автомеханік підкреслює, що всі пропозиції мають ціновий діапазон від 5 до 15 тисяч доларів, тобто автомобілі дійсно є доступними. Втім, купувати жоден із них не варто, навіть якщо угода здається вкрай вигідною. Ці моделі відзначаються частими поломками, а їхній ремонт є дуже дорогим і складним.

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