Жодних 'жестів доброї волі не буде': у ЗСУ назвали місто, за яке окупанти битимуться до останнього

Російські військові до останнього битимуться за Токмак у Запорізькій області. Адже це місто є залізничним вузлом через який пролягає залізниця до Мелітополя та далі до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZREVATEL. Він зазначив, що головне – це зробити так, аби ворог не міг вести бойових дій.

"Якщо подивитися на мапу, то можна побачити, що Токмак – це залізничний вузол, через який пролягає залізниця до Мелітополя і далі до Джанкоя. Інших залізничних шляхів у цьому районі немає", – сказав він.

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Зі слів Гетьмана, коли ЗСУ зможуть перерізати цю артерію постачання, то ворог залишиться без залізниці, якою перевозить все необхідне, зокрема до півострова та Херсонщини. Крім цього, ЗС РФ надають перевагу артилерії, проте їм не буде чим оборонятися, коли вони залишаться без снарядів.

"Не треба чіплятися за назви населених пунктів, на війні це не головне. Головне – зробити так, щоб ворог не міг вести бойових дій. Уважно подивіться на лінії оборони ворога: вони всі побудовані вздовж залізниці Волноваха – Токмак – Джанкой", – пояснив він.

Також майор запасу ЗСУ наголосив, що ЗС РФ розуміють, що програють, якщо залишаться без логістики та можливості постачання. Тому вони кинули всі сили на захист південного напрямку.

"Тому ні, жодних "жестів доброї волі" в Токмаку не буде. Вони будуть битися до останнього. Вони перекинули туди десант з Луганського і Херсонського напрямків", – додав він.

Нагадаємо, наразі бої ведуться у районі села Роботине Запорізької області. У Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські бійці знищили російський танк.

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