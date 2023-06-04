Ніколи не торкайтеся і навіть не підходьте: чим небезпечна рослина борщівник та якої шкоди може завдати

Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden) є багаторічною рослиною з родини зонтичних (Apiaceae). Особливістю цієї рослини є її величезні розміри, здатність швидкого росту та наявність отруйного соку.

Основна проблема, пов'язана з сосновським борщівником, полягає в тому, що вона є агресивною інвазивною рослиною, здатною до швидкого поширення й утворення густого покриву. Вона конкурує з місцевими рослинами, заглушуючи їх ріст та поширюючись на великі площі. Це може призводити до деградації природних екосистем і зниження біорізноманіття.

Окрім того, борщівник виробляє фурокумарини (клас кисневмісних гетероциклічних сполук) – отруйні речовини, які містяться в її соку, стеблах і листках. Контакт з цим соком може спричинити фотодерматит - запалення шкіри, яке проявляється утворенням пухирів, опіків і почервоніння. При потраплянні соку до очей можуть виникати серйозні ускладнення із зором.

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Тому рекомендується утримуватися від зривання борщівника без захисного спорядження, оскільки контакт з рослиною може бути небезпечним для людини. Для боротьби з цією інвазивною рослиною необхідно використовувати спеціальні методи та заходи, які спрямовані на її видалення та знищення.

Якщо ви отримали контакт з соком борщівника на шкірі, важливо діяти швидко, щоб зменшити можливі наслідки.

Ось кілька кроків, які треба вжити терміново:

Спробуйте якнайшвидше видалити сік зі шкіри. Для цього можна використовувати вологу ганчірку, м'яку тканину або серветку. Не розтирайте й не натискайте на "заражену" область, оскільки це може спричинити поширення отрути.

Обережно промийте шкіру водою, хвилин 15-20 хвилин. Важливо робити це під проточною водою, щоб змити отруйні речовини зі шкіри. Уникайте використання гарячої води, оскільки вона може збільшити всмоктування отрути.

Уникайте сонця: після промивання захищайте забруднену область від прямого сонячного світла протягом кількох днів. Отруйні речовини, що містяться в соку борщівника, можуть спричинити фотодерматит, тому експозиція до сонячних променів може погіршити стан шкіри.

Застосуйте холод: покладіть холодний компрес або лід на ушкоджену шкіру. Це допоможе зменшити подразнення шкіри й зменшити можливість розвитку запалення.

Зверніться до лікаря: якщо ви відчуваєте серйозні симптоми, такі як сильний свербіж, опухлість, пухирі або болючість, рекомендується звернутися до лікаря або отримати консультацію дерматолога. Вони зможуть надати вам відповідну медичну допомогу і порадити щодо подальшої терапії.

Важливо пам'ятати, що борщівник містить отруйні речовини, тому краще уникати контакту з цією рослиною і дотримуватися заходів безпеки, які допоможуть запобігти небажаному впливу на здоров'я.

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