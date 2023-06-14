Ніколи так не робіть, щоб не загубити врожай: Як підготувати тирсу до мульчування

Як правильно мульчувати рослини на городі та в саду тирсою

Багато садівників знаходять у тирсі доступний та простий спосіб покращити врожай на своїх грядках. Однак, деякі люди стикаються з рослинами, які починають в'янути та гинути після застосування тирси, і це розчаровує їх.

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Поява такої реакції рослин на корисну мульчу може бути пояснена тим, що бактерії в ґрунті поглинають азот під час розкладання тирси, що призводить до недостатку цього важливого макроелемента для рослин і спричиняє їх загибель.

Як підготувати тирсу до мульчування грядок:

Замочування: Перед використанням тирси на грядках, її потрібно обробити, щоб компенсувати втрату азоту для рослин. Розчиніть склянку сечовини в 10 літрах води і застосуйте цей розчин на тирсу. Потім розподіліть оброблену тирсу по городу; Перепрівання: Дайте тирсі перепріти перед використанням і розподіляйте її серед рослин на грядках. Після перепрівання, тирса не буде витягувати важливий азот з рослин, а навпаки, сприятиме зростанню зеленої маси.

Запам'ятайте ці рекомендації, щоб насолодитися перевагами мульчування тирсою без шкоди для рослин на вашому садовому городі.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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