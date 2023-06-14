Никогда так не делайте, чтобы не потерять урожай: Как подготовить опилки к мульчированию
Многие садоводы находят в опилках доступный и простой способ улучшить урожай на своих грядках. Однако, некоторые люди сталкиваются с растениями, которые начинают увядать и погибать после применения опилок, и это разочаровывает их.
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Появление такой реакции растений на полезную мульчу может быть объяснено тем, что бактерии в почве поглощают азот во время разложения опилок, что приводит к недостатку этого важного макроэлемента для растений и приводит к их гибели.
Как подготовить опилки к мульчированию грядок:
- Замачивание: Перед использованием опилок на грядках, ее нужно обработать, чтобы компенсировать потерю азота для растений. Растворите стакан мочевины в 10 литрах воды и примените этот раствор на опилках. Затем распределите обработанные опилки по огороду;
- Перепревание: Дайте опилок перепреть перед использованием и распределяйте его среди растений на грядках. После перепревания, опилки не будут извлекать важный азот из растений, а наоборот, будут способствовать росту зеленой массы.
Запомните эти рекомендации, чтобы насладиться преимуществами мульчирования опилками без ущерба для растений в садовом огороде.
За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.
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