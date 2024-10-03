Нічна атака на Україну: над Києвом збили півтора десятка дронів, у Харкові КАБом пошкоджена багатоповерхівка (фото, відео)

Окупанти атакували Харків КАБами вночі, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. Кількість постраждалих зросла до 10, серед них – 3-річна дитина.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків, МВС, Харківська обласна прокуратура

"Вже десятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина".

Разом з тим Терехов повідомив, що організована евакуація мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху.

"Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста".

"Сотні вибитих шибок, відключили від електрики п’ять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити".

Також очільник ОВА повідомив про кілька ударів керованими авіабомбами по Харкову: один влучив у будинок, другий – у лісосмугу.

Два авіаційні снаряди влучили у передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три – по Харкову.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість.

У Салтівському районі КАБ влучив у 5-поверховий житловий будинок.

У ДСНС повідомили, що о 00:30 3 жовтня рятувальникам вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. у житловій 5-типоверхівці, в яку влучила російська керована авіабомба.

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Також, вночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів, повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА.

Проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг".

Попко повідомив, що сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

Нагадаємо, 28 вересня армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах. В результаті цього загинуло 10 людей.

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