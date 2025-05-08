Нічні заморозки до -5: синоптики назвали області, де холод вдарить найсильніше

У низці областей України й надалі фіксуються заморозки на ґрунті. Укргідрометцентр попередив, що вночі 9 та 10 травня в північно-західних регіонах країни температура на поверхні ґрунту може знижуватися до 0…-5 °C.

Раніше синоптик Наталія Птуха також зауважувала, що ніч на 9 травня може принести заморозки, а вдень поступово почнеться потепління. За її словами, у ніч на 9 травня в південно-західній частині країни можливі короткочасні опади, а вдень дощі очікуються майже по всій Україні, крім східних областей. Аналогічна погодна ситуація збережеться і 10 травня, пише NV.ua.

"Протягом цих днів переважатиме хмарність, сонце з’являтиметься лише зрідка. У північних регіонах вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +7 на заході та півночі, а на решті території – від +6 до +12. У денний час 9–10 травня в західних і північних областях очікується +7…+13 °C, у центральних, південних і східних регіонах – +14…+20", – зазначила вона.

Читайте також: Сухо, сонячно та до +20: прогноз погоди в Україні на 8 травня

Згідно з прогнозами, з 12 травня можливі зміни у напрямках повітряних потоків, що сприятиме поступовому, хоча й незначному, потеплінню.

Згідно з прогнозами синоптиків, 9 травня в Україні в окремих регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Зокрема, в ніч на п’ятницю дощі охоплять південно-східну частину країни, а вдень опади очікуються на заході та в Одеській області. У Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом, подекуди – значні опади. В інших областях суттєвих опадів не передбачається. Вітер очікується з північного сходу, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі на заході та півночі становитиме від +1 до +6 °C, місцями на ґрунті можливі заморозки до -3 °C. Вдень стовпчики термометрів у цих регіонах піднімуться до +8…+13 °C. У центральних, південних та східних областях уночі очікується +5…+10 °C, а вдень – від +13 до +18 °C. У Криму температура підвищиться до +21 °C.

Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!