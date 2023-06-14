Уночі ворог атакував Одесу 'Калібрами': пошкоджено бізнес-центр, є жертви та поранені (фото, відео)

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Терористи армії рф атакували бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Як повідомило Оперативне командування "Південь", росіяни випустили по Одесі чотири крилаті ракети "Калібр" з корабля в Чорному морі.

"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 особи отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники продовжують розбирати завала, під якими можуть бути люди.

У командуванні Повітряних сил повідомили, що росіяни цієї ночі завдали ударів крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

"З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт. Зі східного узбережжя Азовського моря росіяни атакували 10 іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" Дев’ять – збито", – йдеться у повідомленні.

Також ворог випустив 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 по Донеччині.

Нагадаємо, уночі 13 червня росіяни здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Після влучання ракети у 5-поверховий будинок та у цивільні об’єкти в місті загинули 11 людей, понад 30 отримали поранення.

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