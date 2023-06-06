Вночі ворог запустив по Україні 35 крилатих ракет: фото наслідків падіння уламків на Київщині

У ніч на 6 червня російські терористи випустили по Україні 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Всі цілі ліквідувала протиповітряна оборона.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил, вночі ворог атакував з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування Центр", – йдеться у повідомленні.

У КМВА повідомили, що унаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

"Дніпровський р- н, (Воскресенські сади). Виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння не має, потерпілих попередньо не має. Інформація уточнюється", – додали в КМВА.

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Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав фото наслідків падіння уламків ракет на Київщині.

"Унаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області. Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні", – повідомив він.

У ДСНС Київщини повідомили, що рятувальники "ліквідували наслідки ворожих обстрілів в Бучанському, Фастівському та Обухівському районах".

В обласні поліції зазначили, що на Київщині внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку.

"Екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу від місця падіння. Постраждалі відсутні. В даному населеному пункті через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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