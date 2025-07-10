Нова мінімалка та пенсії в Україні: що зміниться та які суми очікують українців

Згідно з Бюджетною декларацією України, у 2026 році мінімальна заробітна плата зросте з 8000 до 8688 грн. Також мінімальна пенсія буде збільшена з 2361 до 2564 грн.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на OBOZ.UA. Підвищення мінімальної заробітної плати планується наступним чином:

з 1 січня 2026 року – 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року – 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.

Також передбачено збільшення посадового окладу працівника та тарифного розряду згідно з Єдиною тарифною сіткою:

з 1 січня 2026 року – 3 470 грн;

з 1 січня 2027 року – 3 744 грн;

з 1 січня 2028 року – 4 018 грн.

Попри це, навіть з підвищенням мінімальної заробітної плати, вона все ще не буде достатньою. Людина, що працює повний робочий день, не повинна залишатися за межею бідності. Цю межу можна визначити через фактичний рівень прожиткового мінімуму, що включає витрати на мінімальний набір товарів і послуг. Станом на лютий 2025 року цей рівень перевищує 11 тисяч гривень (раніше був 10,6 тисячі гривень).

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Федерація профспілок України внесла свої пропозиції до бюджету, закликаючи встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року на рівні не менше 50% від прогнозної середньомісячної зарплати працівників наприкінці 2025 року. Це передбачає мінімальну заробітну плату близько 12 195 грн.

"Така позиція, зокрема, враховує прискорений рух України до ЄС та норми Директиви (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі; домовленості п. 2.6 Генеральної угоди; підтримку купівельної спроможності працівника, стимулювання повернення людей на український ринок праці, зростання надходжень до бюджетів та Пенсійного фонду України", – пояснюють профспілки. Однак на даний момент ця вимога здається важко здійсненною.

Окрім підвищення мінімальної заробітної плати, наступного року має зрости й мінімальна пенсія. Якщо цього року пенсіонери отримують не менше 2 361 грн, то вже в наступному вона становитиме 2 564 грн. Однак, як і з підвищенням мінімальної заробітної плати, цих сум недостатньо для забезпечення навіть мінімальних потреб для фізіологічного виживання.

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