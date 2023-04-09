Новий тиждень розпочнеться з магнітної бурі: як вберегти здоров'я

Магнітні бурі у квітні 2023 - названо небезпечні дати та способи покращити здоров'я під час метеоударів

Початок наступного тижня сколихне магнітна буря середньої потужності. Проте метеозалежним людям, людям похилого віку та з хронічними хворобами варто бути особливо уважними в ці дні.

Окрім впливу на здоров'я, сплески на Сонці спричинюють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликають полярні сяйва. Дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року опублікував Meteoagent.

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Вже 10-11 квітня Землю сколихне доволі сильна магнітна буря, яка вплине на здоров'я людей. Інтенсивність метеоудару становитиме 4 бали.

В такі дні варто бути вкрай обережними, стежити за своїм здоров'я, добре харчуватися, пити більше води, більше гуляти на свіжому повітрі та достатньо відпочивати, не перевантажуючи себе.

Наступного дня магнітна буря буде в 3 бали та піде на спад аж 16 квітня. Саме на Великдень, 16 квітня, збурення в геомагнітному полі Землі стануть потужнішими – 4 бали. Протривають збурення до 17 квітня.

Найпотужніша магнітна буря очікується 20-21 квітня, тому варто знати правила, які допоможуть пережити цей непростий період.

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Як вберегтися під час магнітних бур

Як відомо, магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

У деяких людей в цей період погіршується самопочуття. Зокрема з'являється запаморочення, головний біль, нудота, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, безсоння/сонливість, слабкість. Також часто загострюються хронічні хвороби.

Що робити, аби період магнітних бур не впливав на здоров'я:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. При цьому відмовтеся в цей час від кави, алкогольних напоїв, кальяну та цигарок.

Вживайте менше гострої, жирної та смаженої їжі. Водночас їжте сезонні овочі, фрукти та зелень.

Більше гуляйте пішки на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Регулярно провітрюйте кімнати вдома.

Менше нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.

Достатньо спіть та дотримуйтеся режиму підйомів. Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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