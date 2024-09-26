Нові тарифи на електроенергію з 1 жовтня: кого з українців це торкнеться

З 1 жовтня в Україні тариф на електроенергію зменшиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, але це стосуватиметься лише окремої категорії споживачів. Пільга поширюється на українців, які використовують електроенергію для опалення (мають відповідний проєкт та встановлений електричний котел).

Про це йдеться у постанові Кабміну №632. Варто зазначити, що загальний тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за 1 кВтгод. Проте для тих, хто має електроопалення (із затвердженим проєктом, а не звичайним електрообігрівачем), діє знижений тариф на перші 2 тис. кВтгод на місяць – 2,64 грн за 1 кВт*год.

Слід зауважити, що такий тариф діє для українців виключно в опалювальний сезон, тобто з 1 жовтня по 30 квітня. Це означає, що вже з наступного місяця і до травня ви матимете право на знижений тариф, навіть якщо у жовтні опалення не використовуватимете.

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Ще одна категорія споживачів із пільговим тарифом

Тариф для користувачів двозонних лічильників

Власники двозонних лічильників мають можливість користуватися двома різними тарифами: денним і нічним. Денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і відповідає стандартному – 4,32 грн за 1 кВтгод. Нічний тариф, який діє з 23:00 до 7:00, пропонує суттєву знижку – вдвічі дешевший: 2,16 грн/кВтгод, оскільки застосовується коефіцієнт 0,5.

Тариф для користувачів тризонних лічильників

Для власників тризонних лічильників діють три тарифи. У пікові години вартість електроенергії зростає:

Нічний тариф (23:00–07:00) – 1,728 грн за 1 кВт*год;

Напівпіковий тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) – 4,34 грн за 1 кВт*год;

Піковий тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за 1 кВт*год.

Раніше ми розповідали, чи зміниться тариф на електроенергію в Україні до кінця 2024 року.

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