Нові можливості для пасажирів: що змінилося в застосунку 'Укрзалізниці'

В оновленому застосунку "Укрзалізниці" з'явилася нова можливість – шеринг квитків між акаунтами. Ще однією новацією стала додаткова персоналізація акаунтів.

Про це повідомляє Telegram-канал компанії. Тепер користувачі можуть вказувати свою дату народження та стать. Це дозволить "Укрзалізниці" надсилати персоналізовані вітання в особливі для користувачів дні.

"Тепер можна створювати профіль для пасажира, для якого купується квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (зареєстрований в акаунті). Придбаний квиток автоматично потрапить до акаунту пасажира, а бонуси за поїздку будуть зараховані йому", – зазначено в повідомленні.

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У новому оновленні застосунку з’являються додаткові функції, зокрема "обіймашки" за дитячі квитки та розширена навігація в програмі лояльності "Залізні друзі".

Нагадаємо, що ця програма дозволяє накопичувати "обіймашки", досягнення, які можна обміняти на подарунки. Тепер для зручності користувачів в програму додано нові категорії, щоб спростити пошук пропозицій.

Серед традиційних категорій є "Дітям", "Дозвілля" та "Здоровʼя", а також спеціальні підбірки, такі як "Бізнес ветеранів" (пропозиції від підприємців-захисників) та "Зроблено в Україні" (бренди, що працюють в Україні).

Раніше ми розповідали, що з'явилася нова послуга від "Укрзалізниці" у швидкісних поїздах.

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