Новий 'приліт' по Луганську: росіяни заявили про влучання в будівлю з окупантами (відео)

Зранку 13 травня у Луганську пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся стовп диму. Місцеві пабліки стверджують, що сталося влучання у Луганську академію внутрішніх справ, де могли бути розміщені окупаційні російські війська.

У соцмережах російські пропагандисти пишуть, що під удар у селищі Ювілейний (під Луганськом) потрапила будівля колишньої академії МВС. Вона начебто використовувалася для розміщення російських військових та бойовиків "ЛНР".

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"З'являються нові кадри з Луганська – над місцем вибуху піднімається чорний дим. Внаслідок вибуху в деяких будинках осколками вибило шибки у вікнах. Про постраждалих досі не повідомляється. До вибуху у місті залунала повітряна тривога", – пишуть місцеві у соцмережах.

Крім того, так звані російські "воєнкори" заявили, що удар було здійснено британськими ракетами Storm Shadow, які Україна днями отримала на озброєння.

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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