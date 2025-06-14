Новий спосіб оплати за газ: українцям відкрили можливість платити без інтернету та паперових квитанцій

"Нафтогаз України" надав роз’яснення щодо альтернативних способів оплати за використаний природний газ. Такий варіант стане у пригоді в ситуаціях, коли споживач не отримав паперову квитанцію.

Цей метод також буде корисним для тих, у кого виникають труднощі з доступом до інтернету. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Сплатити рахунок за спожитий газ можна не лише онлайн, а й у традиційний спосіб – через банківські установи або у відділеннях Укрпошти.

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У повідомленні також надано реквізити постачальника газу:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України""

Код ЄДРПОУ: 40121452

Розрахунковий рахунок: UA893004650000000260323012042

Банк: АТ "Ощадбанк", м. Київ

МФО: 300465

У компанії підкреслили важливість правильного оформлення платежу – обов'язково вказуйте свій особовий рахунок і переконайтесь у точності введених даних.

Зверніть увагу: якщо ви хочете дізнатися, чому не надійшов паперовий рахунок за газ, потрібно написати у приватні повідомлення сторінки "Нафтогазу" у Facebook та вказати свій особовий рахунок.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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