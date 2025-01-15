Новий тариф на електроенергію: скільки українці платитимуть за 1 кВт*год з 1 лютого

З лютого 2025 року в Україні залишиться чинним тариф на електричну енергію в розмірі 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф збережеться принаймні до кінця опалювального сезону.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про це раніше, пояснивши, що відповідно до Постанови № 632 ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до 30 квітня 2025 року. Тобто, до цієї дати тариф не буде переглянутий.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що тарифи на інші комунальні послуги, зокрема газ та опалення, залишаться незмінними.

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"Держава гарантує, що ціни на газ, тепло та електроенергію не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону. Жодних змін у тарифах не передбачається", – підкреслив він.

Українці не повинні очікувати значного підвищення вартості електроенергії найближчим часом. За словами Сергія Нагорняка, члена Комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ("Слуга народу"), тариф 4,32 грн за 1 кВт*год забезпечує "Енергоатому" та Укргідроенерго достатньо коштів, щоб покрити собівартість і навіть отримати невеликий прибуток.

Нагорняк спростував інформацію про можливе підвищення тарифу на світло до 6,7 грн з 1 червня, зазначивши, що в цьому немає жодної потреби. Після встановлення тарифу на рівні 4,32 грн/кВт обидві державні енергокомпанії мають позитивні фінансові результати.

Раніше ми розповідали, що українцям розповіли, як платити за електроенергію по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*год.

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