Потрібен лише один предмет: ефективний лайфхак для швидкого вирощування рослин

Експерти поділилися геніальним трюком для швидкого вирощування рослин. Для цього вам знадобиться лише фольга.

Цей предмет є дуже практичним та необхідним. Видання Sante Plus пояснило, як використати фольгу ще й для городу.

Чи не на кожній кухні можна знайти алюмінієву фольгу. Її використовують для різних справ, але в основному – для оптимального збереження їжі. Проте мало хто знає, що цей самий предмет можна також переробити для використання в саду, а не викидати.

Фольгу можна ефективно використати для вирощування насіння та саджанців. Для цього візьміть обраний вами горщик і накрийте дно досить великим аркушем алюмінієвої фольги. Коли дно горщика буде покрито, ви можете додати ґрунт і посадити насіння.

Цей прийом ефективно зберігає тепло, що значно сприяє розвитку насіння в землі. Таким чином, наприклад, ви помітите більш швидкий ріст розсади огірків.

Нестандартні способи використання фольги

1. Якщо зробити кульки з фольги та покласти їх до сушарки, то одяг стане менш статичним.

2. Якщо потрібно попрасувати щось делікатне, то фольгу кладуть на прасувальну дошку, зверху делікатна річ. Праску варто тримати в трьох сантиметрах від поверхні тканини і обробляти все паром, але не торкатися.

3. Зробити тупі ножиці знову гострими. Для цього фольгу потрібно скласти в декілька шарів і таким чином порізати її ножицями. Це допоможе зробити інструмент гострішим.

4. З фольги можна згорнути в конус і використовувати як кондитерський шприц. Розмір отвору регулюйте на власний розсуд.

5. При фарбуванні вікон і дверей можна фольгою обмотати ручки. Тоді фарба не забрудить їх.

6. Брудний гриль можна почистити не губкою, а кулькою з фольги.

7. Якщо немає паперу для загортання подарунків, тоді упакуйте в фольгу.

8. За допомогою фольги можна відполірувати срібло.

9. Щоб очистити поверхню праски від нальоту, треба її просто нагріти і пропрасувати фольгу.

Нагадаємо, що алюмінієва фольга дозволить позбутися в саду та на городі багатьох проблем. Зокрема тварин та різних гризунів, які часто шкодять рослинам.

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