Чи потрібно людям з інвалідністю проходити ВЛК: пояснення адвокатів

З моменту набуття чинності оновленого законодавства щодо мобілізації виникають запитання стосовно необхідності повторного проходження медогляду або військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян України з інвалідністю, отриманою після 24 лютого 2022 року. Ця тема активно обговорюється у соціальних мережах, де люди шукають відповіді у відповідних спільнотах.

Ситуацію у коментарі для ТСН роз'яснили у ТЦК та адвокати Катерина Аніщенко та Роман Сімутін, які мають досвід роботи з питань, пов’язаних з мобілізацією.

"Наявність посвідчення про інвалідність само по собі дає право на відстрочку", – коротко відповіли журналістам в одному з районних ТЦК Києва, де вони запитали про те, чи потрібно особам з інвалідністю (якщо вона отримана після 24 лютого 2022 року) проходити ВЛК.

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Своєю чергою, адвокатка Катерина Аніщенко так висловилась щодо ситуації: "Дуже розпливчато прописано те, що в разі сумнівів в інвалідності людину можуть направити на ВЛК. ВЛК і МСЕК – це дві різні комісії. Остання дає групу інвалідності, ВЛК – це військово-лікарська комісія. Остання не може визначати ступінь втрати працездатності. Що робити людям, які мають інвалідність? Я вважаю, що людям, які мають групу інвалідності (2 або 3), не треба йти на ВЛК, тому що є постанова Кабміну, в якій зазначено, що особа, яка має право на відстрочку від мобілізації або не підлягає мобілізації, не повинна проходити ВЛК. Змін до цієї постанови внесено не було".

"Якщо у військовозобов’язаного взагалі немає військового квитка, але є інвалідність, то скоріш за все його направлять на ВЛК. Щоб отримати військовий квиток – потрібно пройти ВЛК. Але якщо є військовий квиток навіть радянського зразка, то його не мають права направляти на військово-лікарську комісію", – додала вона.

Юрист Роман Сімутін, який вже неодноразово коментував питання щодо мобілізації, пояснює, що особи з інвалідністю, навіть ті, що отримали її після 24 лютого 2022 року, не зобов’язані проходити ВЛК: "До лютого (2025 року – Ред.) повинні пройти ті, кого раніше було визнано обмежено придатним. Зараз такого статусу не існує. А ті, хто має групу інвалідності – вони взагалі мають право на відстрочку. ВЛК не має ніякого відношення до МСЕК. У них різні критерії. Ті, хто має групу інвалідності можуть підлягати мобілізації тільки за згодою".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, у яких випадках чоловіків з інвалідністю можуть мобілізувати.

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