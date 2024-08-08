Чи потрібно проходити ВЛК до 25 років: роз’яснення адвоката

Питання про обов’язковість проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) до 25 років під час дії воєнного стану в Україні турбує багатьох призовників.

Адвокат Дмитро Соловйов надав роз’яснення щодо цього питання, посилаючись на постанову Кабінету міністрів №675.

Згідно з чинним законодавством, направлення призовників на ВЛК під час воєнного стану відбувається виключно за їхнім власним бажанням. Тобто, призовник може добровільно пройти медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

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Водночас військовозобов’язані, а не призовники, можуть бути направлені на ВЛК до досягнення 25-річного віку.

Щодо відстрочок від призову, адвокат зазначає, що алгоритм їх оформлення може відрізнятися в різних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Однак, загальний порядок передбачає подання письмової заяви до ТЦК разом з необхідними документами.

Важливо пам’ятати, що військовозобов’язаний має право на відстрочку і ТЦК не можуть відмовити у розгляді заяви або вимагати особистої присутності. У разі порушення ваших прав, ви можете звернутися до суду.

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