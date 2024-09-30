Чи треба дозвіл від ТЦК для перетину кордону особам з III групою інвалідності

Особа з III групою інвалідності має право безперешкодно перетинати кордон України. Для цього їй не потрібен дозвіл від ТЦК та СП.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на сервісі "Юристи. UA".

У випадку оголошення надзвичайного або воєнного стану в країні, вони можуть виїжджати за кордон. Для цього необхідно мати при собі один із документів:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, згідно з певними нормами законодавства.

Правозахисник дав відповідь на запитання користувача щодо відстрочки, яку він отримав на рік через наявність третьої групи інвалідності, а також які документи необхідні для виїзду за кордон.

"Дозвіл від ТЦК для перетину кордону у вашому випадку законодавством не передбачений. Ваших документів цілком достатньо", – пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше підполковник ЗСУ назвав необхідні кроки, які дозволять ліквідувати ТЦК в Україні.

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