Чи потрібно повідомляти ТЦК про авто та чи штрафуватимуть за порушення: роз'яснення адвоката

Новий мобілізаційний законопроєкт від 18 травня 2024 року передбачає можливість конфіскації транспортних засобів на користь військових потреб. Адвокатка надала коментар щодо того, чи існує правова підстава для штрафів від ТЦК та СП за непоновлення даних про транспортний засіб, у зв’язку з поширенням відповідних чуток.

"У засобах масової інформації почали розповсюджувати новину, згідно з якою водії, які не оновили інформацію про свої автомобілі в ТЦК та СП, можуть отримати штраф у розмірі 20 000 гривень. ЗМІ наводять нібито "нову" постанову Кабміну №1921. Зазначеною постановою затверджено Положення про військово-транспортного обов’язку", – написала в Telegram адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Вона підкреслила, що ця постанова не є нововведенням. Її впровадили ще у 2000 році. Згідно з пунктом 15, керівництво компаній, організацій та установ зобов’язане щороку звітувати ТЦК та СП про кількість та стан транспортних засобів і обладнання, а також надавати дані про працівників, які використовують цю техніку в роботі.

"Отже, жодного обов’язку для фізичних осіб, у тому числі ФОП, подавати відомості про транспортні засоби до ТЦК та СП згідно з постановою Кабміну №1921 немає. Отже, і покарати за неподання такої інформації не можуть", – підсумувала Тарасенко.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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