Чи потрібно витискати педаль зчеплення при запуску двигуна

Чи витискаєте ви зчеплення під час запуску двигуна? Багато хто на це питання дасть ствердну відповідь, але чимало й тих, хто категорично проти цього. Тим часом деякі автомобілі, наприклад, поширені моделі "Тойоти", влаштовані так, що без натискання на педаль зчеплення їх просто не заведуть. То як же бути, витискати чи не витискати?

Спробуйте згадати, хто вас привчив витискати зчеплення та як це аргументував? Автоексперти вважають, що доведена до автоматизму звичка прийшла від наших дідусів. Ті, кому довелося їздити на карбюраторних автомобілях, знають: такі авто мають певні труднощі із запуском двигуна, особливо холодним. А з натиснутим зчепленням стартеру легше провернути колінчастий вал. Літні авто інструктори запевняють, що при запуску зчеплення потрібно витискати завжди. І багато хто досі дотримується цієї рекомендації.

Треба витискати

Прихильники такого запуску двигуна пояснюють це кількома причинами. Якщо зчеплення не витискати, у момент пуску механізму потрібно «розкрутити» не тільки двигун, а й коробку передач. А холодне масло – густе, від цього ресурс акумулятора витрачається швидше, зростає навантаження на стартер.

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В автошколах свій сенс, пов'язаний з безпекою. У водіїв-початківців ще немає звички знімати коробку з передачі після стоянки транспортного засобу, і запуск з включеною передачею може призвести до того, що машина «стрибне» на авто, що стоїть попереду. З витиснутим зчепленням цього не станеться. І як показує практика, найчастіше новачки швидше привчаються натискати на педаль, ніж знімати коробку з передачі.

Не треба витискати

Тепер розглянемо твердження противників, які твердо впевнені у тому, що витискати зчеплення перед запуском двигуна не потрібно. Головний аргумент: такий спосіб запуску здатний завдати шкоди силовому агрегату та скоротити його ресурс. Мова про упорний підшипник коленвала. Якщо зчеплення витискати, цей елемент піддається великим навантаженням, на які він не розрахований. Крім того, мастило до вузла доходить не відразу, і якийсь час йому доводиться працювати не тільки під навантаженням, а ще й «всуху».

Не дивно, якщо після таких махінацій автомобіль почне смикатися при торканні, або ви помітите, як він став «з'їдати» масло, і з'явився стукіт у двигуні. Дуже скоро це може призвести до зношування корінних і упорного підшипника колінвала через великий осьовий люфт, і зношування масловідбивача переднього підшипника колінвала – масло потрапить в зчеплення.

Спеціалісти натискати на педаль без потреби не рекомендують. Особливо влітку витискати зчеплення при пуску двигуна немає сенсу. Але взимку, коли температура нижче 15 градусів морозу, так, треба витискати. Але на педаль давити не довше 10 секунд.

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