Чи потрібно завішувати дзеркала у домі померлого: пояснення ПЦУ

Чи потрібно завішувати дзеркала в будинку, де померла людина

Давні традиції розповідають вірянам про те, що треба робити, коли в дім прийшла смерть близької особи. Одна з таких традицій полягає в тому, що після смерті людини, дзеркала в її будинку прикрашають чорними тканинами. Це пов'язують з переконанням, що душа померлого може "застрягнути" у дзеркалі, заблукавши в дзеркальному лабіринті. Існує інша версія, яка стверджує, що дзеркала прикривають, щоб душа не налякалася, не бачачи своєї тіні у відображенні.

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Проте, в Православній Церкві України заперечують ці пояснення, заявляючи, що "дух тіла і кісток не має" і, отже, не зазирає до дзеркал, щоб розглядати себе в них. Завішування дзеркал у будинку, де знаходиться померлий, є традицією, поширеною у різних культурах та країнах, але не має нічого спільного з православною вірою. Вона насамперед базується на забобонному страху перед "магічними" властивостями дзеркал, які давним-давно асоціювалися з ворожбою, спілкуванням із духами та відкриттям "дверей" до "потойбічних світів".

Православна Церква України заявляє, що такі дії є звичайними забобонами, які ніяк не сприяють душі – ні покійного, ні тих, хто вірить у такі забобони. Вони можуть перешкоджати православній вірі та заміняти її марновірством та окультним сприйняттям дійсності.

"Та ми можемо дієво потурбуватися про своїх близьких, чиї душі престануть на Суді перед Господом. Адже наші молитви за них і є прояв любові та турботи. Тож вшануймо їхню пам’ять своїми добрими вчинками та молитвами, просячи Бога про спасіння та вічний спокій для наших спочилих рідних, друзів і важливих для людей", – так висловлюють свою позицію у Православній Церкві України.

Раніше у Православній Церкві України дозволили вишивати та займатись рукоділлям під час церковних свят. Пресслужба ПЦУ пояснила, що такі заняття не вважаються гріхом під час святкових обрядів.

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