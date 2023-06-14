Потрібні тільки два інгредієнти: як швидко очистити посудомийку від мікробів, грибків та бактерій

Як очистити посудомийну машину білим оцтом та харчовою содою - харчова сода для прибирання

Посудомийна машина полегшує наше життя і економить час, позбавляючи рутинної роботи. Тому важливо підтримувати її у гарному стані, а для цього треба регулярно очищати від мікробів, плісняви та бактерій.

Для очищення використайте два інгредієнти – харчову соду і білий оцет. Про це повідомляє видання Sante Plus.

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Щоб посудомийна машина працювала ефективно, рекомендується чистити її раз на місяць. Якщо, з іншого боку, ви використовуєте її час від часу, то періодичне очищення може бути скорочено до двох або трьох разів на рік.

Які інгредієнти потрібні для чищення посудомийної машини

Харчова сода.

Серветка з мікрофібри.

Тепла вода.

Дистильований білий оцет.

Пара гумових рукавичок.

Зубочистка.

Стара зубна щітка.

Посудомийна машина без регулярної дози глибокого очищення є чудовим середовищем для бактерій, неприємних запахів і навіть грибків, які також можуть вплинути на термін її служби.

Пропонуємо трюк завдяки очищувальним властивостям білого оцту та харчової соди. Виконуйте наступні кроки:

Крок 1. Почніть із вилучення кошиків та фільтра.

Вийміть фільтр, грати та кошики з посудомийної машини.

Потім помістіть їх у таз, наповнений теплою водою та склянкою дистильованого білого оцту.

Залиште просочуватися на пів години або більше. Зверніть увагу, що деякі фільтри не можна відгвинтити вручну, тому для цього потрібні інструменти.

Крок 2: Очистіть від сміття.

Не забудьте видалити будь-яке сміття та залишки, які можуть гніздитися всередині. Візьміть ганчірку та витріть бічні стінки, особливо нижню та верхню частину, а також розбризкувачі.

Переконайтеся, що у невеликих щілинах та проміжках на рівні розподільника, а також в отворах, через які виходить вода, немає залишків їжі чи сміття. Якщо це так, використовуйте стару зубну щітку або зубочистку, щоб видалити бруд.

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Крок 3: Додайте білий оцет у цикл гарячої води.

Візьміть невелику ємність, яку можна мити в посудомийній машині, і налийте в неї 1 склянку білого оцту, перш ніж помістити її в порожній прилад або в один із кошиків.

Увімкніть цикл гарячої води в посудомийній машині, зачиніть дверцята і дайте оцтовій кислоті та парі розчинити бруд і мильну піну, що залишилася.

Крок 4: Встановіть посудомийну машину на короткий цикл миття із харчовою содою.

У ємність для мила посудомийної машини насипте 1 склянку харчової соди. Встановіть його на короткий цикл прання. Це дозволяє розпушувачу послабити плями, створюючи при цьому прохолодне середовище всередині посудомийної машини. Завдяки цьому методу ваш пристрій виблискує чистотою та добре дезодорується!

Крок 5: Завершіть очищення зовнішніх дверцят посудомийної машини.

Щоб закінчити на високій ноті, ми пропонуємо вам створити власний засіб для чищення, щоб дверцята вашої посудомийної машини сяяли.

Для цього вам знадобиться: 1 столова ложка рідини для миття посуду, чашка білого оцту, чашка води. Все змішайте та перелийте у пульверизатор.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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