Потрібне дзеркало та сильна віра: як загадати бажання у дзеркальну дату 08.08

08.08 – це дзеркальна дата, яка вважається щасливою й особливою, оскільки цифри "8" у ній символізують безкінечність. Вважається, що в цей день бажання, загадані з вірою і надією, обов’язково збудуться.

Щоб загадати бажання в дзеркальний день, потрібно дотримуватися деяких правил:

Виберіть час, коли ви будете наодинці й вам ніхто не заважатиме. Розслабтеся і заспокойтеся.

Зосередьтеся на своєму бажанні. Вимовте своє бажання вголос.

Візьміть дзеркало та пильно дивіться собі в очі й подумайте про те, як ви будете відчувати себе, коли ваше бажання збудеться.

Повірте в те, що ваше бажання збудеться.

Після того, як ви загадали бажання, потрібно покласти дзеркало й накрити його.

Вірте в те, чого так сильно бажаєте, і ваші думки допоможуть бажанню обов’язково стати реальністю.

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Є ще кілька прикмет, щоб бажання збулося. Наприклад, треба використовувати позитивні слова у стверджувальній формі. Наприклад, замість того, щоб говорити "Я хочу бути багатим", скажіть "Я буду багатим". Не використовуйте слова "ні" і "не". Не загадуйте бажання, які можуть нашкодити іншим людям. Й будьте реалістами – не загадуйте бажання, які неможливо здійснити.

Дзеркальна дата – це чудова можливість загадати бажання і змінити своє життя на краще. Вірте в себе у свої мрії, і вони обов’язково здійсняться!

До речі, незабаром блакитний супермісяць. Тож дізнайтеся, як загадати бажання у ніч на 31 серпня.

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