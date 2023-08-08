Нужно зеркало и сильная вера: как загадать желание в зеркальную дату 08.08

08.08 – это зеркальная дата, считающаяся счастливой и особенной, поскольку цифры "8" в ней символизируют бесконечность. Считается, что в этот день желания, загаданные с верой и надеждой, обязательно сбудутся.

Чтобы загадать желание в зеркальный день, нужно соблюдать некоторые правила:

Выберите время, когда вы будете наедине и вам никто не будет мешать. Расслабьтесь и успокойтесь.

Сосредоточьтесь на своем желании. Произнесите свое желание вслух.

Возьмите зеркало и внимательно смотрите себе в глаза и подумайте о том, как вы будете чувствовать себя, когда ваше желание сбудется.

Поверьте в то, что ваше желание сбудется.

Видео дня

После того как вы загадали желание, нужно положить зеркало и накрыть его.

Верьте в то, чего так сильно хотите, и ваши мысли помогут желанию стать реальностью.

Читайте также: Голубой супермесяц: когда наблюдать уникальное явление в августе

Есть еще несколько примет, чтобы желание сбылось. Например, следует использовать положительные слова в утвердительной форме. К примеру, вместо того, чтобы говорить "Я хочу быть богатым", скажите "Я буду богатым". Не используйте слова "нет" и "нет". Не загадывайте желания, которые могут навредить другим людям. И будьте реалистами – не загадывайте желания, которые невозможно осуществить.

Зеркальная дата – это отличная возможность загадать желания и изменить свою жизнь к лучшему. Верьте в себя в свои мечты, и они обязательно сбудутся!

Кстати, скоро голубой супермесяц. Итак, узнайте, как загадать желание в ночь на 31 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!