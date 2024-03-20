Після вибухів у підмосков'ї у небо здійнявся чорний стовп диму, який видно з москви (фото та відео)

Мешканці підмосковного села Сапроново повідомили про чорний стовп диму та масштабну пожежу, яка почалася після вибухів. Стало відомо, що горить житловий комплекс, що будується в селі Сапроново.

"У селі Сапронове спалахнула пожежа в багатоповерхівці, що будується. За свідченнями очевидців, на місці події лунали вибухи, після яких вогонь спалахував ще сильніше", – пишуть у російських пабліках.

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Зазначається, що пожежу в Ленінському окрузі Підмосков'я помітно навіть з москви.

Наразі уточнюється інформація про площу загоряння та про кількість постраждалих. Зазначається, що на території даного будівельного об'єкта знаходяться робітники, які могли опинитися у зоні ризику.

Нагадаємо, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

13 березня у Рязані безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводі.

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