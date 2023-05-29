Уламки ракети впали на проїжджу частину: Окупанти 18 раз за місяць обстріляли Київ
29 травня, близько 11:09 була оголошена повітряна тривога в Києві та деяких інших областях України. Окупаційна армія рф вже 18 раз за місяць здійснила обстріл столиці. Виявлено 6 уламків ракет в 3-х районах міста.
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Мер міста Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі про вибухи в центральних районах Києва об 11:21. Пізніше екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці, адже в Оболонському районі з'явилось повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасили уламки ракети об 11:37. Пізніше Віталій Кличко опублікував фото палаючого уламку.
Попередня інформація від КМДА: Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонський р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:
- Оболонський р-н.:
- біля АЗС;
- на дорожнє покриття із займанням;
- на зелену зону;
- Деснянський р-н.: на територію одного з парків;
- Дніпровський р-н.: на дорожнє покриття в різних місцях.
Також про роботу ППО над Чернігівською областю повідомили в ОК "Північ".
Нагадаємо, у ніч на 29 травня ворог здійснив чергову повітряну атаку по Україні.
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