Оновився графік магнітних бур на серпень: коли небезпечні дати

У четвер, 15 серпня, по Землі б'є магнітна буря помаранчевого рівня небезпеки. Сила геомагнітного шторму сягає чотирьох балів.

За даними сервісу Meteoagent, 16 та 17 серпня можливі геомагнітні збурення силою в три бали, які повторяться з 22 по 23 серпня.

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meteoagent.com/solar-flares-storms. Джерело: Магнітні бурі сьогодні meteoagent.com/solar-flares-storms. Джерело: Магнітні бурі сьогодні

Магнітні бурі впливають на організм людини, хоча достовірно про всі фактори впливу невідомо. Однак серед основних симптомів, які фіксують люди під час геомагнітних штормів, виділяють:

Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може виникати через порушення кровообігу в мозку.

Зміна артеріального тиску: магнітні бурі можуть призвести до підвищення або пониження артеріального тиску, особливо у людей, які вже мають проблеми з тиском.

Запаморочення: бурі можуть впливати на вестибулярний апарат, що може призвести до запаморочення та втрати рівноваги.

Втома: геомагнітні шторми можуть виснажувати енергію та призводити до відчуття втоми.

Порушення сну: магнітні бурі можуть ускладнювати засинання та призводити до неспокійного сну.

Посилення хронічних захворювань: бурі можуть посилювати симптоми хронічних захворювань, таких як артрит, астма, серцево-судинні захворювання.

Дотримуйтесь режиму сну, харчуйтеся правильно, пийте багато води, займайтеся спортом. Уникайте стресів, приймайте вітаміни. За потреби приймайте ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть посилюватися під час магнітних бур, заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем про можливість прийому ліків.

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