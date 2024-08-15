Обновился график магнитных бурь на август: когда опасные даты
В четверг, 15 августа, по Земле избивает магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигает четырех баллов.
По данным сервиса Meteoagent, 16 и 17 августа возможны геомагнитные возмущения силой в три балла, которые повторятся с 22 по 23 августа.
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Магнитные бури оказывают влияние на организм человека, хотя достоверно обо всех факторах воздействия неизвестно. Однако среди основных симптомов, которые фиксируют люди во время геомагнитных штормов, выделяют:
- Головная боль: это самый распространенный симптом, который может возникать из-за нарушения кровообращения в мозге.
- Изменение артериального давления: магнитные бури могут привести к повышению или понижению артериального давления, особенно у людей, уже имеющих проблемы с давлением.
- Головокружение: бури могут влиять на вестибулярный аппарат, что может привести к головокружению и потере равновесия.
- Усталость: геомагнитные штормы могут истощать энергию и приводить к ощущению усталости.
- Нарушение сна: магнитные бури могут затруднять засыпание и приводить к беспокойному сну.
- Усиление хронических заболеваний: бури могут усугублять симптомы хронических заболеваний, таких как артрит, астма, сердечно-сосудистые заболевания.
Соблюдайте режим сна, питайтесь правильно, пейте много воды, занимайтесь спортом. Избегайте стрессов, принимайте витамины. При необходимости принимайте лекарства: если у вас есть хронические заболевания, которые могут усиливаться во время магнитных бурь, заранее проконсультируйтесь с врачом о возможности приема лекарства.
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