Обновился график магнитных бурь на август: когда опасные даты

В четверг, 15 августа, по Земле избивает магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигает четырех баллов.

По данным сервиса Meteoagent, 16 и 17 августа возможны геомагнитные возмущения силой в три балла, которые повторятся с 22 по 23 августа.

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meteoagent.com/solar-flares-storms. Источник: Магнитные бури сегодня

Магнитные бури оказывают влияние на организм человека, хотя достоверно обо всех факторах воздействия неизвестно. Однако среди основных симптомов, которые фиксируют люди во время геомагнитных штормов, выделяют:

Головная боль: это самый распространенный симптом, который может возникать из-за нарушения кровообращения в мозге.

Изменение артериального давления: магнитные бури могут привести к повышению или понижению артериального давления, особенно у людей, уже имеющих проблемы с давлением.

Головокружение: бури могут влиять на вестибулярный аппарат, что может привести к головокружению и потере равновесия.

Усталость: геомагнитные штормы могут истощать энергию и приводить к ощущению усталости.

Нарушение сна: магнитные бури могут затруднять засыпание и приводить к беспокойному сну.

Усиление хронических заболеваний: бури могут усугублять симптомы хронических заболеваний, таких как артрит, астма, сердечно-сосудистые заболевания.

Соблюдайте режим сна, питайтесь правильно, пейте много воды, занимайтесь спортом. Избегайте стрессов, принимайте витамины. При необходимости принимайте лекарства: если у вас есть хронические заболевания, которые могут усиливаться во время магнитных бурь, заранее проконсультируйтесь с врачом о возможности приема лекарства.

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