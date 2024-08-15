Оновився графік магнітних бур на серпень: коли небезпечні дати
У четвер, 15 серпня, по Землі б'є магнітна буря помаранчевого рівня небезпеки. Сила геомагнітного шторму сягає чотирьох балів.
За даними сервісу Meteoagent, 16 та 17 серпня можливі геомагнітні збурення силою в три бали, які повторяться з 22 по 23 серпня.
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Магнітні бурі впливають на організм людини, хоча достовірно про всі фактори впливу невідомо. Однак серед основних симптомів, які фіксують люди під час геомагнітних штормів, виділяють:
- Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може виникати через порушення кровообігу в мозку.
- Зміна артеріального тиску: магнітні бурі можуть призвести до підвищення або пониження артеріального тиску, особливо у людей, які вже мають проблеми з тиском.
- Запаморочення: бурі можуть впливати на вестибулярний апарат, що може призвести до запаморочення та втрати рівноваги.
- Втома: геомагнітні шторми можуть виснажувати енергію та призводити до відчуття втоми.
- Порушення сну: магнітні бурі можуть ускладнювати засинання та призводити до неспокійного сну.
- Посилення хронічних захворювань: бурі можуть посилювати симптоми хронічних захворювань, таких як артрит, астма, серцево-судинні захворювання.
Дотримуйтесь режиму сну, харчуйтеся правильно, пийте багато води, займайтеся спортом. Уникайте стресів, приймайте вітаміни. За потреби приймайте ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть посилюватися під час магнітних бур, заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем про можливість прийому ліків.
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