Оновлення від lifecell: яку послугу абоненти більше не зможуть використовувати

Мобільний оператор lifecell оголосив про припинення роботи месенджера BIP. Вже з 1 березня українські користувачі більше не зможуть ним користуватися.

Про це повідомив Telegram-канал "Мобільний зв’язок України". Після відключення месенджера BIP абоненти втратять можливість приймати голосові дзвінки та здійснювати виклики через додаток. Також буде скасовано безлімітний інтернет-трафік, який надавався користувачам месенджера.

За офіційною інформацією, таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що постачальник сервісу – компанія з холдингу Turkcell – припиняє підтримку цих функцій.

Що таке месенджер BiP?

Функція BiP-In/Out дозволяла українським абонентам lifecell переадресовувати дзвінки зі свого номера на мобільний застосунок BiP. Завдяки цьому користувачі могли здійснювати та приймати дзвінки через інтернет у випадках, коли мобільний зв’язок був недоступним (наприклад, під час перебування в роумінгу). Додаткової плати за цю послугу не передбачалося.

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Важливі зміни для абонентів lifecell

Окрім відключення BiP, у лютому оператор ухвалив рішення про скасування деяких тарифних планів. Абонентів поступово переводять на нові умови, які для багатьох виявилися менш вигідними. Деяким користувачам уже почали надходити повідомлення про зміну тарифу, причому доступні раніше бюджетні пропозиції замінюють дорожчими, наприклад, на "Platinum Лайф" із щомісячною оплатою 600 грн.

Водночас абоненти можуть без додаткових витрат змінити тарифний план – така можливість буде доступною до 20 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мобільні оператори підвищують ціни.

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