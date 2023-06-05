Обробіть насіння цим простим засобом перед посівом, щоб забути про шкідників та хвороби

Як обробити насіння перед посівом - перекис водню для насіння

Насіння варто обробляти ще до посіву, щоб на нього не вплинули хвороби, перепади температури та шкідники. Для цього можна скористатися перекисом водню.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" зазначили, що обробка насіння перед посадкою цим засобом – це простий прийом його знезараження та стимуляції зростання. Адже перекис водню підвищує схожість, прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.

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Для знезараження посівного матеріалу потрібно виконати наступні дії: на 20 хвилин замочіть насіння в 10% розчині перекису водню. Проте співвідношення розчину та насіння має бути 1 до 1. Після процедури насіння промийте, підсушіть та висівайте.

Для підвищення посівних якостей потрібно замочити насіння в 0,4% розчині перекису водню приблизно на 12 годин.

Важливо! Якщо плануєте замочити тугоподібне насіння (петрушка, буряк та ін.), залиште його в розчині на добу.

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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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