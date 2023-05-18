Обрізайте дерева та використовуйте вапно: як вберегти дерева від моніліозу

Якщо плоди на кісточкових деревах почали гнити, стають коричневими та м‘якими та вкриваються білими цятками – це ознака моніліозу. Це дуже небезпечна хвороба, тому потрібно проводити профілактику від неї ще до появи квітів.

Отже, навесні огляньте всі плодові дерева та обріжте хворі та сухі гілки, захопивши плюс 10 см здорової ділянки. Обрізки спаліть.

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Також, перед появою квітів обприскайте дерева фунгіцидами, призначеними проти моніліозу, наприклад Топсин-М, Хорус, Мікосан-В, або 1%-у бордоську суміш. Після появи квітів дерева треба обприскайте другий раз. Восени після збору врожаю можна провести обробку втретє. Крім того, побіліть дерева. У побілку додайте мідний купорос.

Щоб запобігти епідемії, не висаджуйте дерева близько один до одного: відстань між ними має становити не менше 4 метрів. Перед зимівлею зніміть усі плоди та перекопуйте грунт кожної осені. Також, є стійкі до моніліозу дерева, тому варто надавати перевагу їм.

Нагадайте, ми вже писали, як розмножувати кімнатні рослини.

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